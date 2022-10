Jo Coppens (STVV) houdt voor het eerst de nul tegen OHL: "Blij dat ik de jongens kon helpen"

STVV speelde zaterdag 0-0 gelijk tegen OH Leuven nadat het een halfuur met tien moest spelen.

Jo Coppens (31) stond tegen OHL voor de derde keer onder de lat door de blessure van eerste doelman Daniel Schmidt. Coppens kon ook voor het eerst de nul houden.

"Ik denk dat we in de tweede helft zeer goed uit de kleedkamers komen en ook de gevaarlijkste ploeg zijn", zegt Coppens bij Sporza. Na een tweede gele kaart van Al-Dakhil moest STVV vooral verdedigen. "We konden hen nadien gelukkig wel goed afstoppen".

Coppens hield met enkele reddingen zijn ploeg recht en STVV pakte zo nog een puntje. "Ik ben ook blij dat ik met mijn interventies in de tweede helft de jongens heb kunnen helpen", besloot Coppens.