Griekse toptransfer eindelijk op het veld, coach Wieland geeft uitleg

Beerschot won zaterdag met 1-2 van Jong Genk. Apostolos 'Tolis' Konstantopoulos stond in de basiself bij Beerschot.

Het kwam een beetje onverwacht, maar de man van meer dan een half miljoen euro stond eindelijk op het veld bij Beerschot. Na zijn transfer van Panetolikos had hij nog geen enkele minuut gespeeld.

“Tolis zat niet goed in zijn vel na vorig seizoen”, vertelde Andreas Wieland aan Gazet van Antwerpen. “Hij is nog erg jong, maar zijn lichaamstaal en zijn attitude waren niet goed. Hij heeft laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om in het eerste elftal van Beerschot te spelen.”

Al is er wel een keerzijde van de medaille. “Maar dat moet hij ook tonen op training en tijdens de wedstrijden bij de beloften. Dat was de voorbije maanden niet altijd het geval. Ik heb onlangs een goed gesprek met hem gehad en sindsdien heeft hij de knop omgedraaid. Hij verdiende deze basisplaats en ik ben blij dat hij het goed gedaan heeft.”