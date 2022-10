Top&Flop Genk, Standard en Cercle vs Anderlecht, Club en geweld

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Leve Cercle Cercle Brugge stond er aan het begin van het seizoen niet goed voor, maar de laatste weken gaat het plots heel vlot. Ook tegen Charleroi werd nu vlotjes gewonnen. Niet voor het eerst dit seizoen werden er bovendien ook vier goals gemaakt, met Ueda (2 goals) in een glansrol. Stevig. © photonews Standard Het is niet altijd makkelijk om een Clasico te spelen als de tegenpartij een gewond dier is en ook meteen op voorsprong komt. Los van wat er gebeurde rondom het veld lieten de spelers van Standard een erg volwassen partij optekenen. En dat siert hen, ook naar de toekomst toe. Dartel Genk Na de 6-1 in de midweek was het nog maar eens kijken wat Genk in een echte topper zou gaan vermogen. En op bezoek bij Antwerp lieten ze ook op De Bosuil zien dat ze dit seizoen zeker gaan meestrijden om de knikkers. © photonews FLOP Anderlecht Paars-wit zit in de hoek waar de klappen vallen. Ook op bezoek bij Standard ging het opnieuw onderuit, het einde van Mazzu meteen. De vroege voorsprong leek nog even voor soelaas te kunnen zorgen, maar uiteindelijk werd het een nieuwe afgang. Brugse twijfels Club Brugge leek tegen tien Brusselaars de volle buit te gaan meepikken uit het Dudenpark, maar plots sloop er twijfel in de gelederen. Bijwijlen werden ze onder de voet gelopen door tien man, iets wat ze bij blauw-zwart nog niet al te veel hebben meegemaakt. Geweld Vooral de manier waarop de fans van Anderlecht het te bont maakten en zo eigenlijk zelf alles in gang wisten te zetten met oog op de 'opkuis' van onder meer de coach tartte eigenlijk alle verbeelding. Geweld kan en mag nooit het laatste woord krijgen, ook niet onder en tussen supporters. Net als vuurpijlen is dat gewoon gevaarlijk.