Gert Verheyen waarschuwt Charles De Ketelaere: "Daar moet je wel echt mee opletten"

Charles De Ketelaere is bij AC Milan op zoek naar zichzelf en de rol die hij kan spelen voor zijn nieuwe ploeg. Scoren lukte nog altijd niet.

Afgelopen weekend stond AC Milan tegenover Monza, maar Charles De Ketelaere begon opnieuw op de bank. Toen hij mocht invallen lukte het niet om ook maar iets te laten zien. En dat leidde tot eigen frustratie.

“Op het einde van de match had hij nog een grote kans, maar toen had hij het al opgegeven. Er lukte nauwelijks iets”, vertelt Gert Verheyen erover in Extra Time. “Hij was ook niet blij met de andere goals. Daar moet je wel echt mee opletten.”

Die houding zal niet geapprecieerd worden. “Wanneer je gewoon wegstapt bij een doelpunt van je team en niet blij bent, dat vind ik in een ploegsport erg kwalijk. Als je ervan gedroomd hebt om voor Milan te spelen, mag je niet zo rondlopen."