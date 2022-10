Imke Courtois kiest voor nieuwe functie binnen de voetbalwereld

Imke Courtois is vooral bekend als voetbalster en na haar carrière als analiste, nu kiest ze opnieuw voor een andere uitdaging.

Courtois speelde van 2010 tot 2017 bij Standard en heeft ook 21 caps bij de Rode Duivels. Sinds 2015 is ze ook aan de slag als analiste.

Imke Courtois gaat nu aan de slag als onafhankelijk bestuurder van Voetbal Vlaanderen. Ze zal dat mandaat opnemen tot eind juni 2025.

"Ik heb er superveel zin in want voetbal is mijn passie. De complexiteit en uitdagingen van het voetbal zijn héél groot… Via het Bestuur van Voetbal Vlaanderen kan ik mijn expertise en ervaring ten voordele van de ontwikkeling van meisjes- en vrouwenvoetbal, futsal en topsport ter beschikking stellen",zegt Courtois op de website van Voetbal Vlaanderen.

"Imke is een perfecte kandidaat om onze organisatie te versterken. Ze staat met haar beide voeten in het veld en heeft de nodige kennis en ervaring opgedaan om een strategische meerwaarde te bieden voor de organisatie", zegt Marc Van Craen, de voorzitter Voetbal Vlaanderen.