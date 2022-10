Mbaye Leye oog in oog met ex-club: "Hij feliciteerde me nog vorige week" en "Het is niet Leye tegen Standard"

Mbaye Leye staat zaterdag oog in oog met zijn ex-club Standard, waar hij speelde én coach was. "Maar het is Zulte Waregem tegen Standard", predikt hij.

De match is voor Mbaye Leye natuurlijk wel een beetje bijzonder, maar op zijn persconferentie wilde hij het toch vooral over de wedstrijd an sich hebben. Verleden "Natuurlijk heb ik een verleden bij Standard en ik woon ook nog in Luik, maar het is Zulte Waregem - Standard en niet Leye - Standard." "Ik verliet Standard vorig seizoen en heb er nog altijd goede relaties. Bruno Venanzi feliciteerde me zelfs nog na de match tegen Kortrijk. Een overwinning is het enige wat telt voor mij, en daar zullen we als groep alles aan doen."





