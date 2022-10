Leidt Zinckernagel Standard opnieuw naar top van het klassement? "Deze club verdient daar te staan"

De 27-jarige Deen Philip Zinckernagel lijkt wel de revelatie te worden van Standard dit seizoen. Tegen Club Brugge was hij goed voor twee doelpunten en ook tegen Anderlecht scoorde hij.

Zinckernagel dwong vorig seizoen met Nottingham Forest promotie af naar de Engelse Premier League maar trok daarna naar Olympiakos, dat hem enkele maanden later verhuurde aan Standard.

Daar kwam hij trainer Ronny Deila tegen. Zinckernagel had nog niet onder de Noorse coach gespeeld maar verdedigde van 2018 tot 2021 wel de kleuren van Bodo/Glimt terwijl Deila trainer was van Valerenga. Ze kenden elkaar dus wel. "En hij is één van de redenen waarom ik naar Standard gekomen ben", onthult Zinckernagel bij Het Laatste Nieuws.

De kans bestaat dus dat Zinckernagel maar één seizoen in Luik zal spelen maar hij wil er wel zijn stempel drukken. "Mijn hoofddoel is om Standard weer naar de top te brengen. Dit is een grote club die daar verdient te staan."

"Tegen de grote ploegen zoals Club, Antwerp en Anderlecht zal iedereen er saan. Tegen de kleintjes is het vaak lastiger. Als het tegen hen aan de rust nog 0-0 staat, raak je gefrustreerd en begin je destructief te worden. Dat moet je net vermijden", aldus de Deen.