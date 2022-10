Marc Brys komt met goed en slecht selectienieuws: "Hij moet nog revalideren en elke dag progressie maken"

Na een 1/9 is OH Leuven teruggezakt naar de 8e plaats in het klassement. Met de komst van AA Gent in het verschiet willen de Leuvenaar sopnieuw aanknopen met en overwinning in eigen huis.

Al zal dat wel zonder Ewoud Pletinckx zijn. De jonge verdediger liep een hersenschudding op in het duel tegen STVV vorige week en zal nog wel even buiten strijd zijn volgens trainer Marc Brys. "Het is moeilijk in te schatten hoe lang het nog zal duren. Hij moet rustig revalideren en elke dag progressie maken", klinkt het. Brys probeert de blessure van zijn verdediger die nog gene minuten miste te bekijken als een kans voor de rest. "Een blessure van een titularis opent opportuniteiten voor andere mensen. De kern is een beetje breder dan de voorbije jaren", vindt hij. En er valt ook nog positief nieuws te rapen aan Den Dreef want Brys recuperert twee zieke spelers. "Thorsteinsson en Tamari zin er weer helemaal bovenp na hun ziekte."





Volg OH Leuven - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (30/10).