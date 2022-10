📷 Arsenal laat zich van zijn mooiste kant zien en eert zijn neergestoken verhuurde speler

Pablo Mari werd donderdagavond in een supermarkt neergestoken toen hij met zijn gezin aan het winkelen was. Ondertussen werd hij door het ziekenhuis ontslagen, maar hij zal nog 2 maanden moeten rusten vooraleer hij weer op het veld mag staan.

Dat was Arsenal niet ontgaan. Zij verhuren de verdediger dit seizoen aan Monza. Voor de partij tegen Nottingham Forest gingen de spelers van Arsenal op een groepsfoto. Ze hadden daarbij een truitje van Mari in hun handen.

Na enkele minuten scoorde Gabriel Martinelli al voor Arsenal. Ook dan werd het truitje van Mari erbijgehaald en getoond aan de wereld. Het is duidelijk dat ze hem in deze moeilijke periode steunen.

Arsenal players show support for Pablo Mari after Gabriel Martinelli's opener vs Nottingham Forest ❤️#ARSNFO #PremierLeague pic.twitter.com/2LL91KkWmI