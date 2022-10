Vincent Kompany: "Ik heb een mening over Anderlecht, maar die is irrelevant" en "Ik ben een van de supporters"

Burnley blijft maar winnen en rolde nu ook Reading op. Het blijft zo ook op kop in de Engelse tweede klasse. Ondertussen is er een grote malaise bij ex-club Anderlecht.

Burnley en Vincent Kompany blijven het goed doen in de Engelse tweede klasse. Het team blijft ook na dit weekend op kop in de rangschikking.

Met RSC Anderlecht gaat het ondertussen veel minder. "Ik heb mijn mening over de situatie net zoals ik over de meeste dingen een mening heb, maar die is irrelevant. Ik ben ook gewoon een supporter", aldus Kompany tegen Het Nieuwsblad.

"Ik hoop dat ze het goed doen. Dat zal ik altijd hopen. Een boodschap voor de fans? Ik ben een van hen. Mijn tijd als coach was een periode in de geschiedenis van de club en that’s it. Ik steun de club en ik wens de club alles wat hen vooruit kan helpen toe. Dat is wat ik wil."