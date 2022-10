Situatie Ronaldo en Vormer vergelijkbaar? "Hij zit nog op de bank, ik al helemaal niet meer" en "Verschrikkelijk, ook manier waarop"

Het zijn geen makkelijke weken of maanden voor Ruud Vormer. De gewezen kapitein van Club Brugge zit meer op de bank of tribune dan hem lief is. ZIjn situatie lijkt zelfs wat op die van Cristiano Ronaldo bij Manchester United.

"Het is voor de coach ook niet makkelijk, hoe Ten Hag daarmee moet omgaan bij Manchester United", aldus Ruud Vormer over Cristiano Ronaldo bij PlaySports. "Ronaldo zit natuurlijk nog vaak op de bank, ik al helemaal niet meer", is de middenvelder duidelijk. Hij verzamelde nog maar 156 speelminuten - inclusief de Supercup - en zit al maanden in de tribune. Wat is de gelijkenis tussen @Cristiano en @Ruudjevormer8...? đŸ€” pic.twitter.com/koI9nsF06a — Play Sports (@playsports) October 31, 2022 "Het is verschrikkelijk hoe het nu met mij gaat, ook de manier waarop. Het is al vaker gebeurd in de voetbalwereld dat grote spelers uit het niets niet meer bestaan. Er is veel meer dan voetbal, dus gewoon lekker doorgaan."