Antwerp in malaise: "Ik zou me zorgen maken, er is een probleem"

Royal Antwerp FC kende zijn beste seizoensstart ooit met 27 op 27, maar sindsdien sputtert de motor. De kloof met leider Genk is ondertussen al zeven punten. Na de uitstekende start volgde een 6 op 18 (of zelfs een 3 op 12). De komende weken volgen nog duels tegen Anderlecht en Club Brugge, dus is het zaak om het tij zo snel mogelijk te keren. Zorgen "Als je eerst negen keer na elkaar wint en in de maand oktober kan je maar twee keer winnen en zeker gezien de match van gisteren, denk ik dat er effectief problemen zijn", aldus Eric van Meir in Extra Time. "Ze zijn niet efficiënt genoeg. Vooral Stengs miste kansen, ik zou me toch wel zorgen maken. Ze zien Genk uitlopen. Ik begrijp dat de spelers zich zorgen maken."



