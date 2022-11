Analist is het duidelijk niet eens met ontslag Vanderhaeghe: "Al die sterkhouders werden niet vervangen, Oostende staat op zijn plaats"

Bij de ploegen uit de rechterkolom zijn de besturen heel nerveus dit seizoen. Die drie zakkers zorgen ervoor dat coaches niet al te veel krediet krijgen. Zo ook Yves Vanderhaeghe, die de deur werd gewezen na verlies tegen Club Brugge.

Verliezen van Club kan nu wel iedere ploeg in België overkomen, maar CEO Gauthier Ganaye hakte maandag wel de knoop door "om een nieuwe dynamiek in de ploeg te krijgen". Analist Wim De Coninck is het daarmee niet eens en vindt dat het bestuur best eens in eigen boezem kijkt. "Vanderhaeghe nam in februari over van Alexander Blessin, maar al die goeie spelers zoals Jelle Bataille, Jack Hendry en Andrew Hjulsager werden niet vervangen door jongens met evenveel klasse en talent. Verre van. Oostende staat dus gewoon op zijn plaats", zegt De Coninck bij Sporza.

Vanderhaeghe was al bezig de match tegen Kortrijk voor te bereiden, want hij liet spits Ambrose, die met vier gele kaarten geboekt stond, aan de kant. "Men zegt dat de CEO het daar niet mee eens was, maar verliezen bij Club Brugge is logisch."

Dominik Thalhammer zou opnieuw zijn opvolger worden. "Je zult het zien: hij zal wel winnen tegen KVK. En dan is het een goeie ingreep geweest. Maar het is jammer voor Yves. Hij heeft blijkbaar altijd de pech dat zijn kern minder kwaliteit heeft dan het jaar voordien."