Opdoffer voor STVV: Shinji Kagawa moet onder het mes en is pas na WK opnieuw beschikbaar

Een opdoffer voor STVV. Het moet het even stellen zonder Shinji Kagawa, die onder het mes moet en de break vanwege het WK gaat gebruiken om te revalideren.

Vorige zaterdag op het veld van Westerlo viel Kagawa nog in de slotfase in en de week voordien hielp de Japanner met een olympisch doelpunt de Truienaars mee aan een belangrijke overwinning tegen Sporting Charleroi. In de nabije toekomst zullen de Kanaries geen beroep op hem kunnen doen.

Dat betekent dat Kagawa er niet bij zal zijn in de uitwedstrijd bij Seraing, de bekermatch tegen Meux en de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Een aanslepende voetblessure houdt de 33-jarige voetballer voorlopig weg van de training. Dat nieuws heeft STVV zelf naar buiten gebracht.

🚑✈️ Shinji Kagawa zal niet meer verschijnen op training wegens een lang aanslepende voetblessure.



Na overleg met de staf en de speler, lijkt het opportuner dat Shinii nu een operatie moet ondergaan en de WK-pauze gebruiken om te revalideren. Good luck Shinji 💪 pic.twitter.com/XLSHMeHBWk — STVV (@stvv) November 2, 2022

Na overleg tussen de staff en de speler is de opportuniteit aangegrepen om een operatie in te plannen, om zo dit probleem definitief van de baan te helpen. In de weken dat de competitie stilligt vanwege het WK in Qatar zal Kagawa dus revalideren.