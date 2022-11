Ondanks dat hij geen basisplaats heeft, bleef Belgische verdediger toch bij OHL: "Voel me thuis"

De Belgische verdediger (30) voelt zich thuis bij OHL.

Eind september verlengde Pierre-Yves Ngawa zijn contract bij OHL tot midden 2025. En dat ondanks het feit dat hij andere aanbiedingen had en wist dat hij niet veel ging spelen.

Dit seizoen speelde Ngawa nog maar 18 minuten, waarvan 16 minuten tegen Union. "Ik had aanbiedingen van andere clubs, maar ik voel me thuis bij OHL, waar ik – verdeeld over twee periodes – mijn zesde seizoen ben ingegaan” zegt hij bij HLN.

"Ik heb toen met de coach en het bestuur gesproken, om te horen wat de plannen waren met mij. Op korte termijn – ik voetbal nog altijd héél graag – en op langere termijn. Want ook na mijn actieve carrière wil ik graag bij de club actief blijven. Als jeugdcoach of in een andere functie", zegt de Luikenaar.