Maakt terugkeer de cirkel rond? 'Sporting is concreet om Cristiano Ronaldo terug naar Portugal te halen'

Cristiano Ronaldo draait dezer dagen volop rondjes op de geruchtenmolen. Het lijkt dan ook een zekerheid dat de Portugees in januari vertrekt. En wat blijkt: een terugkeer naar Sporting CP behoort wél tot de mogelijkheden.

Sporting Clube de Portugal snuffelde de voorbije seizoenen meermaals aan Cristiano Ronaldo, maar concreet werd een terugkeer nooit. De Portugese topclub heeft simpelweg het budget niet om een transfersom te betalen én te voldoen aan de looneisen van CR7.

Volgens The Daily Mail liggen de kaarten ondertussen anders. Manchester United is namelijk bereid om de Portugees gratis te laten vertrekken. Of beter gezegd: in het geval dat hij terug naar de jeugdstal trekt.

Wél in staat om CR7 te betalen?

Op die manier is Sporting wél in staat om het loonstrookje van Ronaldo omhoog te duwen. Al spreekt het voor zich dat de aanvaller zelf ook water bij de spreekwoordelijke wijn zal moeten doen om zo’n terugkeer mogelijk te maken.