Vincent Kompany blijft maar indruk maken: vijf punten los na spectaculair slot, Benson van belang

Burnley blijft het maar doen. En dus is Vincent Kompany stilaan een fenomeen aan het worden. Na een spektakelduel is de kloof zelfs wat groter geworden.

Burnley won op woensdagavond na een spectaculair slot van Rotherham United met 3-2. Manuel Benson en Dervisoglu scoorden in de extra tijd nog voor het team van Kompany.

Vijf punten los

Daardoor blijft Burnley ook na negentien speeldagen op kop in The Championship. Het verloor nog maar een keer, in het absolute begin van het seizoen, en is nu al zeventien wedstrijden ongeslagen.

Door de nederlaag van Blackburn Rovers op zaterdag is de kloof in de stand bovendien ondertussen al vijf punten geworden. Ook de fans en de sociale media ontploffen stilaan bij het werk van Vince The Prince.