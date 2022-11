Anthony Vanden Borre blikt terug op grillige Genk-periode: "Ik had mijn mama verloren, ik voetbalde voor niets meer"

Grillig. Zo kan zowat de hele carrière van Anthony Vanden Borre beschreven worden. Bij Genk had hij een belangrijk aandeel in de titel van 2011, maar stuurde hij soms ook zijn kat naar de training.

In de Canvas-reeks 'Kampioenenjaar' komen ze terug op de landstitel van RC Genk in het seizoen 2010-2011. Ook Vanden Borre zelf komt aan het woord en verklaart waarom hij met enkele fratsen ook negatief in het nieuws kwam. Hij had het moeilijk met de dood van zijn moeder.

"Ze is overleden in het jaar waarin ik getransfereerd was vanuit Italië", zegt Vanden Borre in deze aflevering. "Ik was 18 jaar. Ik had alles verloren, ik dacht niet meer aan het voetbal. Ik leidde niet langer het leven dat ik voordien leidde. Dat heeft alles veranderd."

Het leven als iets banaals

Voetbal kon hem op dat moment niet meer boeien. "Iedereen zal zeggen: je speelt voor jezelf, voor je ploeg, uit trots. Ik had mijn mama verloren. Ik voetbalde voor niets meer. De persoon die ik een plezier wilde doen en iets wilde teruggeven, is mijn moeder. Dat heb ik nooit meer kunnen doen. Het leven had geen belang meer voor mij. het was iets banaals."