Carl Hoefkens over de wedstrijd tegen AA Gent: "Het verleden telt niet"

Zondag spelen AA Gent en Club Brugge tegen elkaar. Voor Carl Hoefkens wordt het als trainer de 1e Slag om Vlaanderen.

In het verleden speelde Carl Hoefkens al met Club Brugge tegen AA Gent. Zondag zal hij de 1e keer als trainer de wedstrijd beleven.

Hoefkens besefte op de persconferentie het belang van de wedstrijd: "Voor de supporters is de Slag om Vlaanderen belangrijk. Het gaat om meer dan enkel het voetbal."

"Het is een mooie wedstrijd om naar uit te kijken. In het verleden kenden we daar al moeilijke wedstrijden, maar ik kijk niet naar het verleden. Het is enkel zondag dat telt en dat is het belangrijkste", besloot Hoefkens.