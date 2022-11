Van Crombrugge kan nu stellen dat hij zijn gram haalde: "Altijd een opsteker, maar kritiek komt niet van binnen de club"

Van Crombrugge moet met gevoel dat hij zijn gram heeft gehaald de terugreis naar België hebben aangevat, na de kritiek van voorbije weken die gevolgd werd met een sterke prestatie op het veld van Silkeborg.

Met meerdere knappe saves hield de doelman Anderlecht in de moeilijke momenten op voorsprong. Uiteraard was dat belangrijk met het oog op de kwalificatie. Ongetwijfeld deed het bij hem zelf ook deugd na bewogen weken. "Dat is natuurlijk altijd een opsteker, maar die kritiek komt van buitenaf. Niet van binnen de club of de staf", merkt Van Crombrugge op bij VTM Nieuws.

De enige kritiek die mij interesseert en die belangrijk voor mij is, is die van hen. Dat had ik vooraf op de persconferentie al gezegd. Al de rest is bijzaak", herhaalde de Anderlecht-keeper nog eens hoe hij daar tegenaan kijkt.

Doelstelling afgevinkt

Sowieso is het voor heel RSCA een seizoen met ups maar ook veel downs. Kan het voor meer rust zorgen dat de kwalificatie voor de barrages voor de volgende ronde van de Conference League een feit is? "Dat was een doelstelling op zich. Je probeert gedurende het seizoen doelstellingen te behalen. Het is goed voor ons, voor de club en voor het Belgische voetbal dat we dit kunnen afvinken."