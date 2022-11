Ook Genk gaat nu voor 27 op 27, maar... "De fans mogen genieten, maar we hebben nog niks in handen"

In navolging van Antwerp gaat nu Genk voor 27 op 27. De Limburgers spelen vanavond tegen Charleroi, maar Wouter Vrancken trekt even de handrem op. "De fans mogen genieten, maar we hebben nog niets in handen."

Het zou Vrancken niet zijn, mocht hij geen realisme verkondigen. Genk heeft wel zeven punten voorsprong op Antwerp, maar daarmee koop je nog niets. "Daar schieten er amper drie of vier van over als het er echt op aan moet komen. We hebben nog twee matchen plus een volledige terugronde voor de boeg, dan heeft het weinig zin om al naar de stand te kijken. We moeten vooral bezig zijn met onszelf en onze manier van spelen", aldus Vrancken in Het Nieuwsblad.

Hij is veeleisend. Die eerste helft tegen KV Mechelen was niet op niveau en dat moet eruit. "KV Mechelen deed het zeer goed en bracht verschillende spelers aan het twijfelen. Dat moeten we proberen te voorkomen tegen Charleroi. Het is een tegenstrever met heel veel kwaliteiten, die onder zijn waarde gerangschikt staat. Met spelers als Kayembe, Zorgane en Ilaimaharitra beschikken ze over veel individuele kwaliteiten.”