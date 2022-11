De breuk tussen Anderlecht en Hoedt is onafwendbaar geworden: verdediger maakte zichzelf onmogelijk

Wesley Hoedt en Anderlecht, dat lijkt een verhaal dat deze winter voorbij zal zijn. Het is zelfs onafwendbaar geworden. De Nederlander heeft zich onmogelijk gemaakt bij de sportieve staf en ook het bestuur is het beu.

Vorig seizoen was hij nog incontournable en werden zijn foutjes met de mantel der liefde bedekt. Dit seizoen maakt hij er een pak meer en... legt hij de schuld telkens bij iemand anders. Dat zorgde voor frustratie in de kleedkamer. Zoals tot uiting kwam op het veld van Standard, toen Refaelov hem kalm het zwijgen wilde opleggen. Op de training voor FCSB vertelde hij dan luidop, zodat de aanwezige journalisten het goed konden horen, dat ze allemaal idioten waren omdat ze daarop gefocust hadden.

Maar de bom barstte pas echt toen Robin Veldman hem op de bank zette tegen Silkeborg. Daar kon Hoedt niet mee leven en dat maakte hij ook heel duidelijk aan de sportieve staf, waarop hij prompt - na overleg met het bestuur - naar de B-kern werd verwezen. Zijn gebrek aan verantwoordelijkheid voor zijn eigen niveau doet hem de das om.

Hij wil nu weg in de winter en niemand bij Anderlecht die hem een strobreed in de weg zal leggen. Zijn prestaties zijn immers niet op het niveau van zijn megacontract. En als ze doorgaan met Veldman zal het waarschijnlijk een viermansverdediging worden waardoor paars-wit nog genoeg opties heeft. Een verhaal dat volgens sommigen onvermijdelijk was. Hoedt had wel een goeie relatie met de meeste ervaren jongens, maar de jongeren waren het al langer beu dat hij naar hen wees bij elke slechte prestatie.