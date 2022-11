Verhaeghe weet hoe Club Brugge Benfica kan kloppen, Mignolet pessimistisch

Club Brugge kreeg tijdens de loting Benfica toegewezen als tegenstander in de achtste finales van de Champions League.

Voorzitter Bart Verhaeghe van Club Brugge heeft vertrouwen in de kansen van blauwzwart om door te stoten naar de kwartfinales van de Champions League.

“Iedereen kan iedereen kloppen, maar Benfica is de nummer 1 van Portugal”, zegt Bart Verhaeghe aan Het Nieuwsblad. “We moeten een heel goeie dag hebben, maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Wij kunnen snel en efficiënt voetbal spelen, dus dat gaan we tegen Benfica proberen te brengen.”

“Ik heb er all vertrouwen in dat we België waardig gaan vertegenwoordigen. Benfica is wel een traditieclub, dus we hebben veel respect voor hen. Het is een hele eer om tegen hen te mogen voetballen.”

Er klonk gejuich in Westkapelle toen Benfica geloot werd, maar voor doelman Simon Mignolet is de slaagkans niet bijzonder groot. “Ik geef ons 25 procent kans”, klonk het sceptisch.