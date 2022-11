Bart Verhaeghe gematigd optimistisch: "Willen ons laten zien aan Europa" en "Modern en efficiënt"

Club Brugge kreeg tijdens de loting Benfica toegewezen als tegenstander in de achtste finales van de Champions League.

Voorzitter Bart Verhaeghe van Club Brugge heeft vertrouwen in de kansen van blauw-zwart om door te stoten naar de kwartfinales van de Champions League. "Ik ben er zeker van dat ze hun uiterste best gaan doen. Omdat ze aan Europa willen laten zien dat wij modern en efficiënt kunnen voetballen."

"Ik schat Benfica op dit moment hoger in dan Porto. Weet je: het wordt een prestigeduel. Een strijd voor de ranking in Europa ook. Portugal staat vlak voor ons - dat zal nog een tijdje zo zijn", aldus Verhaeghe in Het Laatste Nieuws.

Fier zijn

"Wij moeten tevreden zijn met deze loting en we willen ons laten zien aan Europa. Hopelijk kunnen we het spannend maken."

"We mogen inderdaad fier zijn. We stonden hier tussen vier Duitse, vier Engelse, één Spaanse, drie Italiaanse, één Franse en twee Portugese ploegen."