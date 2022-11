Carl Hoefkens spreekt duidelijke taal over match tegen Stijnen: "Dat is geen stimulans"

Club Brugge speelt woensdag op bezoek bij Patro Eisden voor een plaatsje in de volgende ronde van de Beker van België.

Voor Carl Hoefkens de ideale mogelijkheid om spelers kansen te geven. “Veel spelers hebben honger om zich te tonen. Anderen zijn uit op een soort revanche na de nederlaag in Gent. Ze willen zich terug opladen voor de volgende wedstrijd. Ik heb veel keuze aan spelers”, klinkt het.

Hoefkens ziet de timing van deze partij dan ook als een ideaal moment. “In de drukke kalender die we tot nu hebben afgewerkt, komt een wedstrijd zoals in Patro Eisden nooit op een goed moment. Omdat die altijd valt tussen belangrijke wedstrijden. Het is een ongelooflijke challenge geweest om al die wedstrijden met de goede fysieke en mentale conditie aan te vatten. Ik ben zeer tevreden hoe mijn groep daarmee is omgegaan, op die partij in Gent na dan.”

Over het feit dat Club Brugge tegen ex-speler en nu trainer Stijn Stijnen speelt blijft Hoefkens op de vlakte. “Dat is geen stimulans, maar wel een extra gegeven. Ik heb met Stijn nog een lange tijd samengespeeld. Voor een groot deel is Stijn ook Club Brugge. Dat is een extra factor die speelt."