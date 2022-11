Lof voor Kortrijkdoelman Ilic: "Hij is top-drie van de doelmannen in de Pro League"

In de voorbeschouwende persbabbel van Adnan Custovic voor de wedstrijd van Kortrijk tegen RWDM sprak de coach over zijn doelmannen. Concurrent Vandenberghe sprak vol lof over doelman Marko Ilic.

Geen Marko Ilic in doel bij KV Kortrijk tegen RWDM. De doelman is bezig aan een goed seizoen en krijgt nu rust van de trainer in de Beker van België. "Tom Vandenberghe verdient het om op RWDM in doel te staan. Tom is een sterke keeper, dat laat hij dag na dag zien op training. En hij is ook altijd positief ingesteld. Het was voorzien dat hij de bekermatchen zou keepen. Ik heb alle vertrouwen in hem", vertelde de trainer.

"Toen ik naar Kortrijk kwam, had ik verwacht dat Marko Ilic de club zou verlaten, maar alle respect voor hem: hij is top-drie van de doelmannen in de Pro League en bewijst week na week zijn kwaliteiten. Dit is ook niet overal zo: onder ons drie –Marko, Maxim Deman en ik – hebben we een uitstekende band. Ik ben wel blij dat ik eens in het team kan staan. Het is geleden van de oefenmatch tegen STVV in september dat ik nog een wedstrijd speelde", vertelde Tom Vandenberghe.