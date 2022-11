Stijn Stijnen schetst zijn toekomst: "Daar geloof ik niet in, ik wacht er niet op"

Vanavond speelt Club Brugge in de Beker van België op bezoek bij Patro Eisden, de ploeg van ex-speler Stijn Stijnen.

De beker is voor Patro Eisden uiteraard geen hoofddoel. Momenteel staat de club derde in de rangschikking van eerste nationale. Het doel is hoe dan ook de promotie pakken.

Stijn Stijnen is trainer en hij mikt uiteraard ook om op een hoger niveau om zelf te coachen dan wat hij nu heeft. “Denk maar niet dat Stijn Stijnen naïef zit te wachten op een telefoontje uit de Jupiler Pro League”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

“Daar geloof ik niet in. Daar heb je dezer dagen andere netwerken voor nodig. Ik wacht er niet op. Ik heb altijd beseft dat ik het zelf moet doen. Als we dit seizoen ons doel behalen, zitten we volgend seizoen ook in het profvoetbal, hè.”