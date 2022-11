Vincent Kompany en Dennis Praet stoten door in League Cup

Leicester en Burnley hebben zich dinsdag gekwalificeerd voor de achtste finales van de League Cup.

Leicester won met 3-0 van vierdeklasser Newport. Dennis Praet gaf net voor de rust de assist voor het eerste doelpunt aan James Justin. Vardy scoorde diep in de tweede helft nog twee keer voor Leicester.

Burnley haalde het met 3-1 van Crawley Town, ook een ploeg uit de vierde klasse. Kompany en co kwamen op achterstand, maar wisten dat goed te maken. Anass Zaroury viel in de 56ste minuut in, maar scoorde wel twee keer.

Burnley hoopt in de volgende ronde een ploeg uit de Premier League te loten. Dat zou een goede test zijn voor de troepen van Vincent Kompany die momenteel aan de leiding staan in de Championship.