McKenzie en Paintsil niet naar WK, El Khannouss wel

De selecties van alle deelnemers aan het WK lopen beetje per beetje allemaal binnen.

Bij Racing Genk is Mark McKenzie niet geselecteerd voor de Verenigde Staten, terwijl de Amerikaan daar toch wel een beetje op gehoopt had.

Ook Joseph Paintsil gaat niet naar het WK. Hij is niet geselecteerd voor Ghana. Bilal El Khannouss trekt dan wel weer naar Qatar. Hij is opgenomen in de Marokkaanse selectie.

Met het WK, als hij speelminuten krijgt van bondscoach Walid Regragui, krijgt hij een nieuwe etalage om zijn kunnen te demonstreren. Enkele Europese topclubs toonden al interesse, maar hij ligt in Genk wel nog tot juni 2026 onder contract.