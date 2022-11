OH Leuven van moeten tegen Seraing: "Wij werken in blokjes van vijf wedstrijden"

Vrijdagavond speelt OH Leuven tegen Seraing. Een wedstrijd die door Marc Brys en zijn mannen best gewonnen wordt.

Het is al een tijdje geleden dat OH Leuven in eigen huis nog eens kon winnen. Meer precies op 10 september tegen Charleroi. Het werd toen 3-2.

In de laatste drie thuiswedstrijden werd slechts één puntje gepakt. De fans verwachten dan ook een klinkende overwinning tegen Seraing.

“Ik begrijp zeker dat de fans zo redeneren, en dat de eerste seizoenshelft daar voor hen mee staat of valt”, zegt Marc Brys aan Het Nieuwsblad.

“Zelf bekijken we dat wat anders. Wij werken in blokjes van vijf wedstrijden, en in het laatste blokje, waarin we vijf punten pakten, hadden we meer punten dan ooit tevoren verdiend. Het is dus niet dat wij slecht aan het voetballen zijn.”