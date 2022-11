Opvallend voorstel voor spitspositie bij Rode Duivels tegen Canada en Marokko

Bondscoach Roberto Martinez maakte zijn selectie bekend voor het WK, met daarin ook Romelu Lukaku.

Momenteel is echter nog altijd niet duidelijk of Big Rom voldoende fit zal geraken voor het WK. Roberto Martinez kan nog wachten tot 24 uur voor de eerste match om Lukaku eventueel te vervangen.

De kans dat Lukaku de matchen tegen Canada en Marokko haalt lijkt echter bijzonder klein. Martinez rekent er een beetje op dat hij Big Rom tegen Kroatië kan inzetten.

Jan Mulder zou de eerste twee groepswedstrijden Leandro Trossard in de spits zetten in plaats van Batshuayi, zo liet hij weten in Deviltime op HLN.be. Een gewaagde keuze, want bij Brighton speelde Trossard nog niet veel op die positie.