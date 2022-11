Sanusi baalt na bekeruitschakeling: "Ze waren niet beter, maar we kwamen te laks uit de kleedkamer"

Beerschot kon niet winnen van Cercle Brugge in de beker en dat zorgde toch wel voor wat frustratie. Kapitein Ryan Sanusi had er meer van verwacht.

Sanusi stak dat ook niet onder stoelen of banken. “Ik sta hier met een kutgevoel. We wilden dit absoluut niet als een tussendoortje beschouwen. Een profvoetballer wil ­elke ­wedstrijd winnen, met die ­mentaliteit kwamen we ook op het veld", zegt hij in GvA. "We speelden volgens mij een goede eerste helft. We creëerden niet veel kansen, maar gaven ook weinig weg."

"Zij waren uit­eindelijk niet beter, wel effi­ciënter. Cercle heeft de wedstrijd beslist in die vijf ­minuten na de rust. Wat er toen misliep? Een ­gebrek aan concentratie. We ­kwamen te laks uit de kleed­kamer. Jammer, want ik vond niet dat we moesten onderdoen voor dit Cercle.”