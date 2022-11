Club Brugge en Antwerp zagen derde hond op toneel verschijnen: "Genk is een voorloper, zij staan heel ver"

Zondag staat er met Club Brugge-Antwerp dé kraker van de speeldag op het programma. Zo net voor de WK-break is het voor elke ploeg zaak om met een goed gevoel die tussenperiode in te gaan. En kan Antwerp zijn rol van grote uitdager op zich nemen? Sporteconoom Wim Lagae twijfelt.

“Het potentieel in Antwerpen is enorm, maar zolang Club Brugge geregeld Champions League blijft spelen, wordt het heel moeilijk om de waardeverhouding te veranderen", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. "Ook omdat Club Brugge op een berg aan financiële reserves zit. Ter illustratie: Paul Gheysens pompte sinds 2017 80 miljoen euro in Antwerp, maar dat geld diende vooral om de verliezen op te vangen en de club te wapenen voor de transferperiodes. Club Brugge daarentegen sluit het boekjaar de laatste jaren telkens af met donkergroene cijfers.”

Antwerp is trouwens niet de enige uitdager van Club. “Je mag zeker Racing Genk niet vergeten. In Genk kunnen ze jaar na jaar heel goede cijfers voorleggen. Die club wordt echt wel onderschat. Ook daar zit de structuur op het vlak van scouting, performantie op de transfermarkt en de jeugdopleiding zeer goed. Net als Club Brugge zijn ze ook al jaren een voorloper op vlak van sportmarketing en media. Veel mensen denken bij Racing Genk aan een Limburgs provincieclubje, maar ze zijn echt wel meer dan dat. Zij staan heel ver.”