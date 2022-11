Mbaye Leye voor de degradatietopper tegen Eupen: "Winnen voor de supporters"

Met Zulte-Waregem en Eupen spelen dit weekend 2 degradatiekandidaten tegen elkaar.

De wedstrijd tussen Zulte-Waregem en Eupen net voor de WK-break is om verschillende redenen belangrijk. Momenteel staat Eupen 3 punten voor Essevee. Bij winst van Eupen worden er dat 6.

"Het verschil in punten zorgt niet voor extra stress", aldus Mbaye Leye op een persconferentie. "In het Belgisch voetbal is een verschil van 6 of 7 punten niet onoverbrugbaar. De situatie verandert veel en snel."

Ook zal het resultaat het gevoel waarmee beide ploegen de WK-break ingaan bepalen. "Een overwinning zou betekenen dat we met een kleine opluchting de WK-break induiken", ging Leye verder. "We zijn dan nog niet uit de gevarenzone en zullen ook na de break moeten blijven strijden, maar dit zou toch een verademing betekenen.”

Leye rekent voor de wedstrijd ook op de supporters en verwacht dat er velen zullen komen opdagen: "We spelen in eigen huis tegen een directe concurrent, dan kan je aan niets anders denken dan winnen. Voor hen moeten we die punten pakken."