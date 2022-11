RWDM na bekernederlaag tegen KV Kortrijk met sterke spelverdelers op zoek naar nieuwe positieve spiraal

RWDM had graag gestunt in de beker tegen Kortrijk, maar het werd een zure nederlaag. Een nieuw elan vinden in de competitie is dan ook de volgende opdracht.

In de competitie was RWDM de laatste weken prima bezig. Het bekerverhaal zette de Molenbekenaren met de voeten op de grond: ze lieten te veel kansen liggen en bleven achter met een onverdiende nederlaag. Nu is het kwestie om snel weer aan te knopen met een overwinning en vooral de bladzijde weer heel snel om te slaan.

Geen impact

Ze zijn in Sint-Jans-Molenbeek er ook van overtuigd dat dat laatste zal lukken. "De nederlaag in de Beker van België gaat geen impact hebben op ons", konden ze bij Sudinfo opvangen in het RWDM-kamp. Zondagavond ontvangt de nummer 2 uit de Challenger Pro League Lommel in het Edmond Machtensstadion.

In de aanloop naar dat duel laat Lommel-trainer Steve Bould zich alvast lovend uit voor de kwaliteiten van de Brusselse ploeg. "RWDM heeft een goed team. In Lommel speelden ze een goede wedstrijd. Ze hebben twee sterke spelverdelers, die we van de bal moeten zien te houden", laat de Engelsman optekenen in Het Belang van Limburg.