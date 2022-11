Mignolet hoopt op Gouden Schoen: "Ik zie niet meteen kandidaten die even bepalend zijn geweest"

Nog één grote opdracht voor hij naar Qatar vertrekt: de nul houden tegen Antwerp en Club Brugge met een goed gevoel de WK-break insturen. Het zou nog een vinkje zijn op de bucket list van Simon Mignolet, die zowat alles al bereikt heeft wat hij wou dit seizoen.

En straks dus die Gouden Schoen. "Ik denk sowieso dat dit het beste jaar is uit mijn carrière. Het meest constante toch en ik ben ook het vaakst beslissend geweest. Ergens is het logisch dat men je dan als favoriet voor de Gouden Schoen naar voren schuift", zegt hij in HBvL. "Ik denk dat ik alle randvoorwaarden heb ingevuld om daarvoor in aanmerking te komen. Ik zie ook niet meteen kandidaten op andere posities die even bepalend zijn geweest. Het zou in ieder geval fantastisch zijn als een doelman het dit keer zou halen.”

Mignolet heeft ook niet meteen plannen om met deze vorm de handschoenen aan de haak te hangen. "Ik ben er 34 en denk dat ik nooit een hoger niveau haalde dan nu. Dankzij mijn ervaring weet ik perfect wat ik moet doen in bepaalde situaties en ben ik niet snel uit mijn lood te slaan. Ik geniet ook meer als ik op het veld sta. Al voel ik het ook wel meer aan mijn lichaam op de dag na de wedstrijd. Ik train ook minder explosief dan toen ik 25 was, maar ik voel me nog altijd topfit. Zolang dat het geval is, blijf ik doorgaan.”