Knoop is al doorgehakt: Esposito keert terug naar Italië, Anderlecht heeft hem niet meer nodig

Sebastiano Esposito is terug naar Italië. Het werd de voorbije weken al duidelijk dat Anderlecht de Italiaanse spits niet meer ging gebruiken. Een verhaal dat toch wel een beetje pijnlijk is geworden.

Esposito zat de voorbije twee wedstrijden niet meer in de wedstrijdkern van Anderlecht. Zijn vorm en houding waren niet op het niveau dat men bij Anderlecht verwachtte. Nochtans was hij met de grote trom binnengehaald van bij Inter. In totaal speelde hij slechts 751 minuten in 21 matchen, waarin hij twee keer kon scoren.

Anderlecht bekijkt nu met Inter hoe ze zijn uitleenbeurt kunnen beëindigen. In de winter gaat paars-wit sowieso op zoek naar een nieuwe spits. Deze keer zal het geen gehuurde speler worden en dus heeft het dossier prioriteit. Want het zal er wel 'op' moeten zijn, aangezien een goeie spits toch redelijk duur zal worden.