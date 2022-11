Filip Joos erg kritisch: "Martinez schoffeert hém en zijn club" en "Druist tegen alle logica in"

Mike Trésor zit ondertussen al aan dertien(!) assists in de Jupiler Pro League. En dus was Filip Joos een voorstander om hem mee te nemen naar het WK. Roberto Martinez ging er niet op in.

"Ik vind dat Roberto Martinez hem moet meenemen naar het WK", aldus Filip Joos vorige week al in Extra Time. "Omdat hij een specifieke traptechniek heeft bij vrije trappen en corners." Roberto Martinez zou niet meegaan in het verhaal en dat vindt Joos jammer. Dat hij zelfs niet in de voorselectie van 55 spelers zat? Dat gaat er helemaal niet in. Logica "Stroeykens werd beloond voor zijn goede prestaties in de Jupiler Pro League, volgens de bondscoach. Voor de klasse en cijfers van Trésor bleef hij ziende blind." "Dat is en blijft een regelrechte schande. Hij schoffeert daarmee Genk en Trésor", aldus Filip Joos in De Standaard. "Dat het contract van de bondscoach voor het WK al werd verlengd? Dat druist in tegen alle logica."