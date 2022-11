Vandenbempt noemt Qatar als voorbeeld en heeft idee na vele incidenten: "Voor de clubs maar een kleine investering"

Het Belgisch voetbal kreeg alweer af te rekenen met heel wat incidenten dit weekend, zelfs in de amateurreeksen.

Charleroi-KV Mechelen werd gestaakt en ook in Anderlecht-Racing Genk en KV Kortrijk-KAA Gent werd met van alles gegooid. En zelfs de match tussen Francs Borains en La Louvière in eerste amateur werd stilgelegd.

Op het WK in Qatar zal het zo’n vaart niet lopen, daar zullen 20.000 camera’s hangen verdeeld over 8 stadions. “Alles wordt gemonitord en doorgegeven aan de bevoegde veiligheidsdiensten en binnen de kortste keren word je uit het stadion verwijderd. Ik denk ook niet dat iemand in Qatar met een bivakmuts op de tribune gaat zitten, eerlijk gezegd. Dat mag hier op straat ook niet, alleen met carnaval”, zegt hij bij Sporza.

Vandenbempt komt dan ook met een oplossing. De clubs krijgen nog altijd veel fiscale en parafiscale voordelen en een deel daarvan zou hij reserveren voor de aankoop van een gesofisticeerd camerasysteem en de opleiding en betaling van professioneel beveiligingspersoneel.

“Wat mij betreft, lijkt dat voor de clubs maar een kleine investering om ervoor te zorgen dat de enorme financiële en imagoschade van de voorbije tijd gestopt wordt”, besluit hij.