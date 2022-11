'Belgische interesse voor Nainggolan', "op de woestijn zit hij minder te wachten"

Radja Nainggolan werd deze week definitief een terugkomst naar de A-kern van Royal Antwerp FC ontzegd. De club wil meewerken aan een transfer.

Het contract van Radja Nainggolan loopt nog tot juni van volgend jaar, maar The Great Old wil hem in januari graag een transfer zien maken. Daaraan zullen ze volop meewerken, zo liet de club zelf weten op haar officiële kanalen. Het Laatste Nieuws schrijft dat er een club uit de Jupiler Pro League informeel polste naar Radja Nainggolan, maar anders is er voorlopig nog geen interesse. In de entourage van de speler klinkt meteen dat er voor een oplossing gekeken wordt.

Grote struikelblok is het loon. Als niemand dat wil overnemen, dan blijft Nainggolan nog liever zes maand in de B-kern trainen tot zijn contract bij Antwerp helemaal voorbij is. “Toch is dit niet het einde van Radja's carrière”, haalt HLN iemand uit de entourage van Nainggolan aan. “Als er in januari geen oplossing uit de bus komt, zal Radja het hoofd niet laten hangen. Op deze manier wil Radja in geen geval stoppen.”

En de perspectieven zijn er. “Een terugkeer naar Italië, waar Radja in het verleden naam maakte, zou hij zeker zien zitten. Ook een overstap naar pakweg Amerika zegt Radja wel iets. Op een club in de woestijn zit hij dan weer minder te wachten.”