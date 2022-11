Voor de eerste keer erbij op groot toernooi: "Als Martinez me de kans geeft, zal ik alles geven"

De Rode Duivels teren al jaren op dezelfde defensie, maar daar zou dit WK wel eens verandering in kunnen komen. Jan Vertonghen is immers nog niet helemaal fit en dat opent perspectieven voor Arthur Theate.

Theate is immers de stand-in voor Vertonghen, de enige andere linksvoetige centrale verdediger in de selectie. “Ik ben hier om ervaring op te doen in zo’n grote competitie, om te leren en van het moment te genieten, maar ik hoop een match te spelen. Als de coach mij een kans geeft, zal ik alles geven", vertelde Theate bij HLN. "Dat ik bij Rennes in een viermansverdediging speel? Dat is het wat anders, maar ik zie dat als een goede ervaring.”

Met Jérémy Doku heeft hij ook een ploegmaat in de selectie. "Dat we allebei hier zijn is mooi voor ons en de club, ook bij Rennes staan we als twee Belgen dicht bij mekaar.”