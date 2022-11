Er zit véél meer achter interview van Cristiano Ronaldo: Portugees zet vlak voor WK ook eigen bondscoach onder druk

Cristiano Ronaldo dropte een bommetje op Manchester United door een héél kritisch interview te geven. Maar er zit meer achter de woorden dan enkel zijn club aan de schandpaal nagelen.

“Ik voel me verraden door Manchester United”, liet Cristiano Ronaldo onder meer optekenen bij Piers Morgan. “Ook Erik ten Hag hoort bij de mensen die ik niet respecteer. Waarom zou ik ook? Hij toont ook geen respect naar mij.”

CR7 schreeuwt op die manier uiteraard van de daken dat hij het niet eens is met de weinige speelminuten die hij op Old Trafford al verzameld heeft. De ijdele én eergierige Portugees ziet zichzelf immers nog steeds als de beste voetballer op deze aardbol.

Maar ook de timing van het interview is héél bewust gekozen. Ronaldo moet zijn hoofd de komende weken sowieso niet laten zien in Manchester, maar het is geen toeval dat het interview vlak voor het WK is verschenen.

Timing is géén toeval

Het is namelijk meteen een duidelijke waarschuwing richting Fernando Santos. Ook voor de Portugese bondscoach is Ronaldo immers geen absolute zekerheid meer. De boodschap die nu is meegegeven: voor de rust en kalmte moet hij als eerste op het wedstrijdblad staan.