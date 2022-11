Kevin Mirallas denkt aan terugkeer naar Jupiler Pro League: "Zou als een onafgewerkt iets zijn"

Dat Kevin Mirallas nog op het voetbalveld staat, is een succes op zich. Een terugkeer naar België is iets waar hij nog op hoopt.

Kevin Mirallas is op dit moment aan de slag bij AEL Limasol in Cyprus. “Vorig seizoen was ik bijna gestopt. Mijn vrouw kan dat beamen, ik had het moeilijk”, vertelt de ex-Rode Duivel aan La Dernière Heure.

Mirallas wou zien hoe zijn lichaam reageerde en dat gaat hem blijkbaar goed af. Hij wil dan ook nog zo lang als mogelijk blijven spelen. “Mijn teamgenoten lachen me een beetje uit, want zelfs op mijn leeftijd ben ik de eerste die op de training aankomt en de laatste die vertrekt.”

Sportief is hij niet meer de speler van bij Everton. “Ik neem elke wedstrijd alsof het mijn laatste is”, gaat Mirallas verder. Hij denkt zelfs al aan een afscheid.

Dat kan in Cyprus, maar er zijn nog andere mogelijkheden. “Waarom niet terugkomen naar België, ja? Ik denk nog steeds aan Standard. Als ik er niet meer speel, zou dat als een onafgewerkt iets zijn. Ik zou daar nu kunnen spelen, of later in een andere functie…”

Mirallas heeft geen zin om ergens in China of Qatar te eindigen zoals anderen. Als zijn carrière erop zit wil hij dicht bij zijn familie zijn. Professioneel trainer worden is alvast geen ambitie van Mirallas, maar in België jeugd opleiden behoort wel tot de opties.