Leicester City wil in januari niét verkopen en net nu is Tielemans gegeerd wild: 'Na Arsenal zijn ook deze twee absolute grootmachten concreet'

Arsenal FC lijkt concurrentie te krijgen in de strijd om Youri Tielemans. Ook FC Barcelona en Real Madrid mengen zich in de debatten. Ondertussen wil Leicester City in januari niét verkopen.

SPORT weet dat FC Barcelona en Real Madrid concreet zijn voor Youri Tielemans. Meer zelfs: Barça wil - net als Arsenal FC overigens - in januari nog een transfersom betalen om hem naar Camp Nou te halen. Maar dat is zonder Leicester City gerekend. The Foxes rekenen op de Rode Duivel om niet opnieuw in degradatienood te komen. En dan maken enkele extra miljoenen op het einde van rit niet uit.