Opvallend voorstel voor opvolger van Felice Mazzu bij Anderlecht

Wouter Vandenhaute maakte bij de aanstelling van Jesper Fredberg duidelijk dat er wel degelijk een nieuwe trainer komt.

Robin Veldman nam ad interim over van Felice Mazzu. Hij liet even uitschijnen dat hij de job van hoofdtrainer wel zag zitten, maar volgens Anderlecht is het nog te vroeg daarvoor.

En dus is Jesper Fredberg druk bezig met een opvolger te zoeken. Daarbij werd duidelijk dat hij in het plaatje van de club moet passen en niet dat de ploeg zich moet aanpassen aan de trainer.

In de voetbalpodcast 90 Minutes kwam er een opvallende naam bovendrijven om Mazzu op te volgen. “Stel je voor dat ze bij Ajax deze week beslissen om Schreuder aan de kant te schuiven, zou hij dan iets voor Anderlecht zijn?”, zei Evert Winkelmans.

Sam Kerkhofs, die fan is van Anderlecht, moest geen seconde twijfelen om daarop te reageren. “Ik denk wel dat die zou mogen komen, ja!”, klonk het.