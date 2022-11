Rode Duivels op lijstjes met veelbelovende WK-jongeren: "De Ketelaere is de erfgenaam van Kevin De Bruyne"

In de selectie van de Rode Duivels zitten ook enkele veelbelovende jongeren. Charles De Ketelaere bijvoorbeeld. Hij en enkele van zijn landgenoten duiken op in bepaalde lijstjes in de buitenlandse media.

In allerlei landen worden ook de jonge talenten besproken die het WK voetbal in Qatar wel eens kleur kunnen geven. Enkelen zijn ook bij de Belgische nationale ploeg te vinden. Het Britse voetbaltijdschrift FourFourTwo gaat onder meer Charles De Ketelaere in de gaten houden.

"De Ketelaere is verlegen, nederig en leergierig", geeft het tijdschrikt een inkijk in zijn persoonlijkheid. "Hij is de technisch begaafde erfgenaam van Kevin De Bruyne, met de touch van een spelmaker maar ook met de veelzijdigheid om achter de spits, in de spits, op de flank of zelfs als vleugelverdediger te kunnen spelen."

Ook Openda en Debast 'in de picture'

Andere jonge Belgen in de kijker zijn Loïs Openda en Zeno Debast. Bij La Gazzetto dello Sport vergelijkt de dribbelvaardigheid van Openda met die van Raheen Sterling. Daily Mail ziet in Debast een verdediger die in de voetsporen van Kompany, Alderweireld en Vertonghen kan treden.