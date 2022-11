'Uitlatingen Cristiano Ronaldo komen niet overeen met hoe ze zich bij City transfersaga herinneren'

Ronaldo deed het relaas hoe hij op een gegeven moment in de belangstelling stond van Man City en hoe Guardiola hem er heel graag bij wou hebben. De Portugees gaf aan dat hij zelf besliste om niet naar City te gaan. Inmiddels bericht journalist Kevin Keegan van The Daily Mail dat ze bij City eens raar hebben opgekeken toen ze dat laatste hoorde.

"Gefronste wenkbrauwen bij Manchester City in verband met de claims van Cristiano Ronaldo", meldt hij op zijn Twitterpagina. "Dit komt niet overeen met hun herinnering van de feiten. Er is mij verteld dat het hun beslissing was en niet de zijne."

Raised eyebrows at Manchester City over Cristiano Ronaldo’s claims. Doesn’t tally with their recollection. Told decision to withdraw was theirs, not his. Similar to Tuchel’s later stance at Chelsea. A distraction not needed in a dressing room already packed with winners. #mcfc