Nederlandse journalist heeft aanvaring met Qatarese politie en moet beelden wissen (en gaat heeft ook hallucinante foto's van WK-dorp voor fans)

De Nederlandse journalist Bas Scharwachter, die het WK verslaat voor NU.nl, heeft een aanvaring gehad met de Qatarese politie. Hij maakte foto's van de beveiliging die op gloeiend heet kunstgras zat te wachten om hun oefening te beginnen, maar dat was niet naar de zin van de ordediensten.

Scharwachter moest de beelden van de honderden beveiligers die zaten te wachten wissen. Onschuldige foto's, maar ze moesten er zonder pardon af.

Hij ging ook een kijkje nemen in het WK-dorp waar honderden fans moeten overnachten. En het blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor dat deftig in orde zal zijn.

Eerste incident met de Qatarese politie is een feit. Ik moest alle foto’s die ik net heb gemaakt van de vrolijke security-mensen verwijderen van mijn telefoon en camera. Op de iPhone moest ik zelfs naar het mapje ‘verwijderd’ om het definitief te wissen. — Bas Scharwachter (@BasScharwachter) November 18, 2022