UPDATE: Ballon d'Or Karim Benzema dreigt WK volledig te moeten missen

Op een WK wil je zo veel mogelijk toppers aan het werk zien. Ballon d'Or Karim Benzema heeft daar zeker ook zijn plek. Al is het niet zeker of de spits in actie zal kunnen komen.

Grote zorgen alweer in het Franse kamp. Benzema deed voor het eerst terug mee in de groepstraining, maar is opnieuw uitgevallen. De aanvaller van Real Madrid kreeg een scherpe steek in de dij, waar hij zich eerder reeds aan blesseerde. Vervanger mogelijk tot en met maandag Uiterste voorzichtigheid is dus geboden. Een blessure zo kort voor het WK bij één van de absolute sterkhouders is uiteraard niet waar Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, op zit te wachten. Tot en met maandag kan er indien nodig nog een vervanger opgeroepen worden voor een geblesseerde speler. Volgens L’Équipe mist Benzema al zeker de eerste groepswedstrijd van Les Bleus in Qatar. Die staat dinsdag op het programma tegen Australië. Zaterdagavond zouden er nog verdere onderzoeken uitgevoerd worden om de ernst van de kwetsuur bij Benzema nader te bepalen. Update: Karim Benzema is lichtjes mankend gespot aan het ziekenhuis en zou een spierscheurtje hebben opgelopen. In dat geval lijkt er al een streep te mogen door zijn WK.