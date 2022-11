De Bilde: "Zou logisch mocht Debast starten tegen Canada, maar hij heeft niet overtuigd"

Woensdag spelen de Rode Duivels tegen Canada.

De Rode Duivels hebben nog enkele dagen om zich voor te bereiden voor de match tegen Canada. Na de verloren match tegen Egypte is het de vraag hoe de Duivels zich gaan presenteren.

Vooral de derde plaats in de verdediging tegen Egypte zorgt voor wat discussie. Vertonghen en Alderweireld lijken zeker van hun plaats, Debast, Theate en Faes strijden voor die laatste plaats. Gilles De Bilde denkt dat de jongeling van Anderlecht toch zal starten.

"Het zou logisch zijn mocht Debast starten tegen Canada, maar hij heeft niet overtuigd", zegt hij bij HLN. "Dendoncker speelde uitstekend in Polen, maar later leek hij niet meer de kansen te krijgen, of hij dan voor iemand als Theate of Faes kiest is ook onduidelijk. Nogmaals, volgens de logica zou Debast starten."